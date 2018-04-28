Ünüvar: Coğrafi olarak uzak görünebiliriz ama aslında çok yakınız

2018-04-28 10:39 | www.trend.az | 1

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, aynı soydan, aynı kültürden gelen Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin, çeşitli iş birlikleriyle kısa sürede arzu edilen noktaya gelebileceğini söyledi.

Ünüvar, Özbekistan Parlamentosu’nun Sağlık Komisyonu ile Yasama ve Hukuk Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti TBMM’de ağırladı.

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Karaman Milletvekili Recep Şeker, Uşak Milletvekili Alim Tunç, Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan ve Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil’in de hazır bulunduğu görüşmede Ünüvar, Özbekistan’ın, Türk milletinin gönül coğrafyasının en güzide ülkelerinden birisi olduğunu vurguladı. Ünüvar, “Özbekistan bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Biz sizi kendimizden ayrı görmüyoruz. Aynı dinden, aynı dilden, aynı soydan, aynı kültürden geliyoruz. Sizleri burada görmekten çok ama çok mutluyuz” dedi.

Türkiye’nin birçok şehrinde Özbek kökenli vatandaşların yaşadığına dikkat çeken Ünüvar, “Türkçede bir tabir vardır. ‘Burnum sızladı’ diye. Özlemi, hasreti ifade eden bir tabirdir. Semerkand, Buhara, Fergana sadece bizin için veya Türk dünyası için değil, tüm İslam dünyası için bambaşka şeyler ifade eder. Nakşibendi Hazretleri’nin orada olduğunu biliyoruz, İmam Buhari Hazretleri’nin orada olduğunu biliyoruz. Asıl bizim burnumuzu sızlatan şeyler bunlar olsa gerek. Belki coğrafi anlamda birbirimize çok uzak gibi görünüyoruz ama çok yakın olduğumuzu da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aralık ayında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısı için Kırgızistan’a gittiğini anlatan Ünüvar, şöyle devam etti:

“Özbekistan’la Türkiye arasında, hatta Türk dünyası ile Özbekistan arasında belli bir süre tam istediğimiz ilişkiler olmadı ama TÜRKPA toplantısında gördüm ki Özbekistan TÜRKPA’da gözlemci olarak bulundu. Gözlemci olarak bulunmasından bile çok mutlu olduğumu ifade etmem gerekir. TÜRKPA’da biliyorsunuz Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan var; Özbekistan ve Macaristan gözlemci. Ben Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanı olarak o bölgeye çok sık gidiyorum. Azerbaycan’la derin bir bağımız var. Aynı derin bağ neden Özbekistan’la olmasın? Niye Özbekistan da TÜRKPA’nın aktif üyelerinden biri olmasın. Gönlüm Özbekistan’ın da tıpkı Azerbaycan gibi çok yakın dostluğu, kardeşliği öne çıkaracak bir noktaya gelmesini arzu ediyor ve bu noktaya geleceğine yönelik de büyük bir umut besliyorum.”

Türkiye’nin şu anda bir seçim sürecinde olduğunu anımsatan Ünüvar, “2 ay sonra çok önemli bir cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi yapılacak. Ama bu kadar yoğunluğa rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Nisan’da Özbekistan’a gidiyor. Yani bu, Özbekistan’a ne kadar çok değer verdiğinin işareti” şeklinde konuştu.