Paris'te 'polis şiddeti protestosu'na müdahale

2017-03-28 06:47 | www.trend.az | 1

Fransa'nın başkenti Paris'te polis şiddetini protesto eden grup, polis merkezini basarak bir aracı ateşe verdi. Polisin sert müdahalede bulunduğu olaylarda çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi.

Paris'te iki gün önce polisin kavga ihbarı üzerine çağrıldığı evde 56 yaşındaki Çinli göçmen Shaoyo Liu'nun öldürülmesinin ardından başlayan olaylar protesto gösterilerine dönüştü.

Başkentin 19. bölgesinde polis merkezi önünde toplanan yüzlerce Asyalı göçmen, "Shaoyo Liu için adalet", "Polis şiddetine son", "Sebepsiz öldürüldü" sloganları atarak olayın aydınlatılmasını istedi.

Polis, protestoya katılanlara sert müdahalede bulundu. Göz yaşartıcı gaz ve coplarla göstericileri uzaklaştırmaya çalışan polisin müdahalesinde çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Öfkeli kalabalık karakola girmeye çalışırken bir grup gösterici de polis merkezi önünde bulunan bir polis aracını ateşe verdi. Bazı görgü tanıkları ise çok sayıda aracın ateşe verildiğini ifade etti.

Paris'te iki gün önce bir ihbar sonrası 19. bölgedeki adrese giden üç polise Shaoyo Liu'nun makasla saldırdığı öne sürülmüştü. Polis memurlarından birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduğu belirtilmişti. Shaoyo'nun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri beklenirken hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldırıda bulunmadığını, olay sırasında mutfakta balık temizlediğini ve zilin çalınması üzerine kapıya elinde makasla çıktığını iddia etmişti.

Kaynak: AA