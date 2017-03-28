Трамп предложил расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией

2017-03-28 06:23 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп призвал комитет палаты представителей расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией.

Как передает АПА, об этом глава государства написал в своем аккаунте Twitter.

"Почему комитет палаты представителей по разведке не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, после чего значительная часть Uranium ушла в Россию или российскую компанию Подесты? История о связях Трампа с Россией - вымысел", написал Трамп.