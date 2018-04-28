Британия отказалась признать российские дипломы

2018-04-28 11:20 | www.oxu.az | 6

Британия отказалась признать российские дипломы об образовании, заявил представитель российской дипмиссии.

Как передает Oxu.Az, британские СМИ ранее сообщили, что число учащихся из России в частных школах Соединенного Королевства за последние два года сократилось почти на сорок процентов.

«На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян», - заявил дипломат, отметив, что дети из России боятся попасть в Британии в недружелюбную среду.

На это также влияет то, что Лондон, в отличие от других стран Европы, отказался признавать российские документы об образовании, сообщил собеседник агентства.

«Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей. От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным», - указал дипломат.

Таким образом, Лондон своими действиями наносит ущерб образованию в стране, заключил он.