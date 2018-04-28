”Grid kids” впервые появятся на Гран При Азербайджана Формулы 1 (ФОТО)

2018-04-28 11:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В рамках совместной инициативы Формулы 1 и Международной Автомобильной Федерации под названием ”Будущие звезды“, с этого года пилотов «королевских гонок» на 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1 будут сопровождать "Grid Kids". В частности, «будущие звезды» будут участвовать во время Парада пилотов, а также стоять на стартовой решетке рядом с пилотами Формулы 1.

Данное решение направлено на повышение интереса детей и подростков к автоспорту, и их информированности о Формуле 1.

Реализацией данной иницитивы в стране занимается Азербайджанская Автомобильная Федерация совместно с промоутером Гран При Азербайджана Формулы 1, Операционной компанией Baku City Circuit. Участвуя в инициативе, детям предоставится уникальная возможность стать частью гонки и быть ближе к пилотам Формулы 1.