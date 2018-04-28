В Турции задержаны свыше 40 членов ИГ

2018-04-28 11:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В рамках проведенной в Стамбуле спецоперации задержаны 41 членов террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), пишут в субботу турецкие СМИ.

Сообщается, что большинство задержанных являются гражданами иностранных стран, и среди них есть и женщины.

О деталях операции не сообщается.

Отметим, что накануне, в результате спецоперации, проведенной Турецкой разведывательной службой (MİT), были задержаны три члена ИГ.

Отметим, что 13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей (ИГ).

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.