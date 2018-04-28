Ажиотаж «Формулы 1» в Баку – ФОТО

2018-04-28 11:35 | www.oxu.az | 6

Сегодня в Баку стартует второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в соревнованиях участвуют 20 пилотов в составе 10 команд.

В составе команды Mercedes соревнуются Луис Хэмильтон и Валттери Боттас, в команде Ferrari – Себастиан Феттель, Кими Райкконен, в Williams – Сергей Сироткин и Лэнс Стролл. В команде Red Bull Racing участвуют Даниэль Риккардо с Максом Ферстаппеном, в команде Force India – Эстебан Окон и Серхио Пересом, а в команде Renault – Нико Хюлькенберг с Карлосом Сайнсом.

Кроме того, в составе Toro Rosso в заезде принимают участие Брендон Хартли и Пьер Гасли, в составе Sauber – Маркус Эриксон и Чарлес Леклер, в составе McLaren – Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн. Пилоты Роман Грожан и Кевин Магнуссен защищают спортивную честь команды Haas.

Как и в прошлом году, в этот раз соревнования вызвали большой ажиотаж.

В отличие от прошлого года, в этот раз концертная программа с участием мировых звезд проводится в Baku Crystal Hall. От круга Азнефть до Baku Crystal Hall действуют специальные автобусы.

Отметим, что завтра – 29 апреля – финальный день Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

Фото: Эльхан Ганиев

