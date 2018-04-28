В Казахстане представлен туристический потенциал Узбекистана

2018-04-28 11:30 | www.trend.az | 6

В здании узбекского посольства в Алматы состоялась презентация проекта «По Великому Шелковому пути. Жемчужины Узбекистана», передает в субботу МИА «Казинформ».

По сообщению Госкомтуризма РУ мероприятие приурочено ко Дню единства народов Казахстана и Году Узбекистана в Казахстане.

В рамках проекта рассказывается о древней трассе Великого Шелкового пути, культурном наследии узбекских городов Ташкента, Самарканда и Бухары и современном развитии туризма.

Съемочная группа организовала летом прошлого года по городам Узбекистана автопутешествие и выпустила документальный фильм.