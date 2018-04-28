В Баку появилось…тайное место в горах (ВИДЕО)

2018-04-28 11:45 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступил к показу анимационного фильма Аудни Аусгейрссона "Славные пташки" (Исландия-Бельгия) с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh.
Анимационный фильм дублировали: Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Алихан Раджабов, Эркин Эргин, Кямран Агабалаев, Ровшан Мамедли, Саид Низами, Земфира Абдулсамедова и Вюсал Гаджигадир.
Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Агаларов, переводчик - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.