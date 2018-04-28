«Опасный бизнес» в CinemaPlus - ВИДЕО

2018-04-28 11:59 | www.oxu.az | 7

Сеть кинотеатров премиум класса «CinemaPlus» приступил к показу фильма «Опасный бизнес» производства Австралии и США, с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии «Cinemazadeh» в 2018 году.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Oxu.Az.

Фильм озвучили Алихан Раджабов, Кямран Агабалаев, Эльшан Рустамов, Севда Новрузлу Бийик, Вюсал Муртузалиев, Назакят Мамедли, Ровшан Мамедли, Саид Низами, Земфира Абдулсамедова, Вугар Гусейнов,Вюсал Гаджигадир, Мушфиг Мирзоев, Вюсал Халыгоглу и Хумар Гулузаде.

Главный редактор дубляжа Хатаи Али, режиссер Ровшан Мамедли, звукорежиссер Азад Велиев, звукооператор Орхан Агаларов, переводчик Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер Вюгар Исламзаде, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Режиссером фильма является Нэш Эдгертон. Главные роли исполняют Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон и Дэвид Ойелоуо.

Короткое описание: Дерзкая длинноногая блондинка — она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.