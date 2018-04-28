В Стамбуле усилены меры безопасности

2018-04-28 11:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Турции усилены меры безопасности в связи с проведением первомайского парада, говорится в сообщении мэрии Стамбула, распространенном в субботу.

В сообщении отмечается, что парад будет проведен в районе Малтепе.

В связи с парадом, на ряде основных улиц в районе будет перекрыто транспортное движение.

Отметим что ранее сообщалось, что в Стамбуле задержаны 14 членов террористической организации "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C), которые планировали осуществить провокации в ходе запланированных первомайских шествий.

Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которых погибли 46 и пострадали 155 человек.

Некоторые члены DHKP-C принимали также активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.