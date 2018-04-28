Узбекистан и ЕС обсудили сотрудничество в горнодобывающей отрасли

2018-04-28 12:06 | www.trend.az | 7

Первое заседание подкомитета между Узбекистаном и ЕС по сотрудничеству в целях развития прошло в пятницу в Ташкенте, передает РИА Новости.

Стороны планируют включить в обновленное Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) проекты в энергетическом секторе и горнодобывающей отрасли.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ноябре 2017 года сообщила журналистам, что ЕС в 2019 году примет новую стратегию отношений со странами Центральной Азии.

"Мы очень надеемся, что динамика такой поддержки будет продолжаться и мы будем расширять не только объемы, но и направления сотрудничества с ЕС", — заявил на открытии заседания сопредседатель подкомитета, заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Узбекистана Шухрат Вафаев.

По его оценке, помимо традиционной поддержки сельскохозяйственного сектора Узбекистана, важным направлением сотрудничества в новом СПС после 2020 года должно стать привлечение новых технологий из ЕС в энергетическую отрасль, а также участие европейских компаний в разработке и добыче горнорудных месторождений.