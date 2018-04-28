«Бандотдел» провел операцию в Баку – ФОТО

2018-04-28 12:13 | www.oxu.az | 7

Сотрудниками правоохранительных органов проведены несколько успешных операций по обнаружению незаконно хранимого оружия.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Так, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация о хранении оружия у гражданина Грузии Элимхана Пашаева. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления, вышеназванный гражданин был задержан в поселке Бакыханово Сабунчинского района. При нем был обнаружен пистолет «Pistol Modell 27» и 6,123 г героина.

В результате еще одной успешной операции был задержан житель Ширвана Агами Сеидгусейнов. В ходе обыска в его доме с участием понятых был обнаружен автомат «Калашникова», 3 обоймы к нему и 41 патрон.

По фактам были возбуждены уголовные дела, проводятся следственные мероприятия.