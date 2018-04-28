Проклятая дата Рауфа Мамедова, или Дезинформация о смерти Шахрияра Мамедъярова (ФОТО)

2018-04-28 12:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Шамкире завершается пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщает Trend Life.

В преддверии последнего тура гроссмейстеры высказали ряд интересных мыслей. Когда у Шахрияра Мамедъярова спросили, сталкивался ли он когда-нибудь с дезинформацией, опубликованной в СМИ, он ответил: "Самое запоминающееся произошло после того, как я выступил на прошлогоднем Мемориале Вугара Гашимова и отправился в Россию для участия в командном чемпионате России. В какой-то момент мне позвонили из дома, слышу, мама плачет. Спрашиваю - что случилось? Выяснилось, что в СМИ написали, мол, направляясь в Сочи вместе с Фаигом Гасановым, мы попали в автокатастрофу и погибли. В итоге, нашли того человека, который распространил дезинформацию".

Когда Теймура Раджабова и Сергея Карякина спросили об их музыкальных предпочтениях, оба отметили, что им нравиться слушать музыкальные композиции различных жанров, начиная от классической музыки, заканчивая рэпом. В частности, Раджабов отметил, что слушает современный рэп в исполнении таких российских исполнителей, как Oxxxymiron и другие.

На вопрос о том, хотели бы, чтобы их дети профессионально занимались шахматы, Теймур Раджабов ответил: "У меня растет дочка и, зная, какой труд стоит за шахматами, мне не хотелось бы, чтобы она профессиональном ими занималась. К тому же девушкам в шахматах приходится значительно сложнее, нежели мужчинам. Конечно же, если она сама проявит к ним интерес, то я не буду возражать, но мне этого не очень бы хотелось". Сергей Карякин отметил, что был бы не против, если бы его дети достигли в шахматах уровня международного мастера или даже гроссмейстера.

Как оказалось, 27 апреля является проклятой датой для Рауфа Мамедова. В этот раз он проиграл Дингу Лирену, допустив ошибку на 37 ходу: "Не знаю… Так повелось, что я очень проигрываю 27 апреля. Может в этом дело… Сегодня это тоже случилось. Помню, на чемпионате Европы проиграл также 27 апреля. Была очень важная партия и тоже зевнул. Сегодня очень обидно проиграл, мне кажется, позиция была почти ничейная”, - сказал Рауф Мамедов. У шахматиста также спросили - испытывал ли он когда-нибудь чувство сожаления, когда кого-либо побеждал? Ответ был таков: "Когда побеждаешь какого-нибудь хорошего человека, такого например, как Навару, то испытываешь чувство сожаления". Динг Лирен же отметил, что он не чувствует сожаления, но при этом он не бывает не столь счастлив.

Сегодня в заключительный день сыграют.

Рауф Мамедов (Азербайджан) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Давид Навара (Чехия) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Магнус Карлсен (Норвегия) – Динг Лирен (Китай)

Радослав Войташек (Польша) – Аниш Гири (Голландия)

Сергей Карякин (Россия) – Веселин Топалов (Болгария)