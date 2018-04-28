В Йемене уничтожили одного из главарей ИГ

2018-04-28 12:16 | www.trend.az | 7

Йеменский спецназ в ходе операции в субботу ликвидировал одного из местных главарей террористической группировки ИГ, а также задержал трех боевиков, сообщил РИА Новости источник в местных силовых структурах.

"Эмир вилайета Аден-Абьян, провозглашенного террористами ИГ, Салех Насер аль-Бахши был уничтожен утром в субботу в ходе операции сил по борьбе с терроризмом в здании, где он скрывался вместе с другими боевиками группировки… на северо-востоке Адена", — сообщил источник.

По его словам, аль-Бахши отказался сдаться и был убит в перестрелке. Жертвой столкновения стал один военный, еще двое получили ранения.