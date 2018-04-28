Лидеры КНР и Индии договорились о поддержании мира и стабильности на границе

2018-04-28 12:18 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) подчеркнули необходимость установления мира и доверия на индийско-китайской границе. Об этом в пятницу сообщил на брифинге в Нью-Дели секретарь МИД Индии Виджай Гокхале, передает ТАСС.

"Нарендра Моди и Си Цзиньпин решили дать важнейшее указание вооруженным силам своих стран улучшить контакты для создания атмосферы взаимного доверия и понимания, а также предпринять другие уже согласованные меры для укрепления доверия между двумя странами и улучшения механизма контроля за ситуацией на границе", - приводит слова дипломата газета The Asian Age. "Оба лидера считают, что их страны обладают мудростью для урегулирования всех разногласий путем переговоров на основе уважения интересов и чувств друг друга", - сказал Гокхале.

По его словам, Моди и Си Цзиньпин выразили единое мнение в том, что терроризм представляет общую угрозу для Индии и Китая, а также заявили о приверженности совместной борьбе с ним.