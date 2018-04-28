Закир Гасанов посетил китайскую компанию «CETC International»

2018-04-28 12:34 | www.apa.az | 7

В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов сегодня посетил компанию «CETC International» этой страны, которая производит высокотехнологичную продукцию в сфере оборонной промышленности.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи с руководством предприятия были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества.



Затем министр обороны осмотрел производимые компанией боевые средства военного назначения. Было сообщено, что компания славится производством электронных компонентов и электронных оборудований. Компания «CETC International», которая осуществляет деятельность в более чем 100 странах мира, отличается высоким уровнем производства различного вида готовой продукции.