В Нахчыване проведен семинар для адвокатов – ФОТО

2018-04-28 12:32 | www.oxu.az | 7

26 апреля в Нахчыване был организован региональный семинар на тему «Адвокатская этика: Современные вызовы». Мероприятие было проведено при финансовой поддержке Организации по миграции ООН и организационной поддержке Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики и Коллегии адвокатов Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Oxu.Az, в рамках семинара председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анар Багыров выступил с докладом на тему «Актуальные проблемы адвокатской этики – престиж адвоката, его личные и деловые качества».

Семинар был завершен обсуждениями различных аспектов адвокатской этики.