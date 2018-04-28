Закир Гасанов осмотрел китайскую военную продукцию

2018-04-28 12:38 | www.oxu.az | 7

В рамках визита в Китайскую Народную Республику Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 28-го апреля посетил компанию «CETC International» этой страны, которая производит высокотехнологичную продукцию в сфере оборонной промышленности.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве Обороны.

В ходе встречи с руководством предприятия были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества.

Затем Министр обороны осмотрел производимые компанией боевые средства военного назначения. Было сообщено, что компания славится производством электронных компонентов и электронных оборудований. Компания «CETC International», которая осуществляет деятельность в более чем 100 странах мира, отличается высоким уровнем производства различного вида готовой продукции.