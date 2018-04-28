Роскосмос и Узбекистан планируют совместно создавать спутники

2018-04-28 12:20 | www.trend.az | 7

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" предложила Узбекистану профинансировать создание первых узбекских спутников и частично локализовать их сборку, сообщает Sputnik Узбекистан.

По словам представителя "Роскосмоса" в Центральной Азии Анатолия Красникова, российская сторона может предложить Узбекистану взаимодействие по широкому кругу вопросов, среди которых системы космической связи и дистанционного зондирования земли, совместное создание спутниковой техники, обучение высококвалифицированных кадров.

"Мы обсуждали запуск первого спутника Узбекистана, предлагали свои варианты, надеемся, что будем и дальше двигаться в этом направлении. У нас масса предложений к Узбекистану по спутникостроению. Мы очень гибкие, поэтому предлагаем узбекским партнерам даже некоторую локализацию производства, а также использование финансовых ресурсов РФ, например, через Российский экспортный центр. Исходя из того, что нам говорит узбекская сторона, им это тоже очень интересно", — отметил Красников.

Он также добавил, что определенные проблемы для дальнейшего развития сотрудничества создает отсутствие нормативно-правовой базы в этом направлении между странами.

"В 2008 году была подписана межправительственная программа по мирному взаимодействию в космосе, но она, к сожалению, канула в Лету, так и не начавшись. В настоящий момент нормативно-правовой базы для сотрудничества нет. Мы будем выходить на узбекских партнеров и предлагать им различные варианты создания этой правовой базы. Это нужно, так как она определяет общие правила взаимодействия, какие-то границы", — рассказал собеседник.

Кроме того, в Узбекистане, по словам Красникова, пока еще отсутствует единый орган, отвечающий за космическую деятельность. В стране, заметил он, только идет создание агентства "Узбеккосмос", пока же различные проекты раскиданы по министерствам и ведомствам.