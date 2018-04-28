Приходим в Национальную арену гимнастики с удовольствием – зритель

2018-04-28 12:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Всегда приходим в Национальную арену гимнастики с удовольствием, сказал в субботу Trend зритель соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку Шахин Мамедов.

"Второй раз на подобном мероприятии, очень нравится, как проходит Кубок мира. Соревнования организованы на высшем уровне, и для спортсменов и для зрителей созданы все условия", – отметил Мамедов.

Коснувшись развлекательной части мероприятия, Мамедов подчеркнул, что идея с маскотом Гур-Гуром очень интересная.

"Обычно маскотов можно наблюдать на спортивных мероприятиях за рубежом и, когда видишь подобную организацию здесь, ощущаешь масштабность мероприятия", - добавил зритель, подчеркнув, что желает азербайджанским спортсменкам удачных выступлений.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.