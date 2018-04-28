Завтра в Баку ожидается штормовой ветер

2018-04-28 12:48 | www.apa.az | 7

29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами ожидаются дожди, подует северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14°, днем 16-19° тепла, в Баку ночью 11-13°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются гром, проливные дожди, град. Утром будет туман, подует порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 17-22°, в горах ночью 2-7°, днем 8-12° тепла.