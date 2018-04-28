В Баку стартовал II день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

2018-04-28 12:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представят Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который начался 27 апреля и продолжится до 29 апреля, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.