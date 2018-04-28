Азербайджанский театр "наказали" дипломом Индии (ФОТО)

2018-04-28 12:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя отмечен почетным дипломом VIII Международной театральной олимпиады в Индии, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В ходе гастрольного тура в Дели и Калькутта был представлен моноспектакль "Cəza" ("Наказание") по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой. Роль в психологической драме исполнила заслуженная артистка Кямаля Гусейнова. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – Эльхан Сарханоглу, постановщик трюков – Иса Асадов.

Спектакль был встречен зрителями с большим интересом, в местных СМИ были представлены статьи о постановке. Постановка "Cəza" рассказывает о внутренней борьбе замужней и уже немолодой женщины, которая полюбила другого. Муж, дети, дом – все для нее уже не важно. Ее жизнь продолжается в бесконечной борьбе с собой. Она живет только надеждами и мечтами, но не понимает и не видит, что ее ждет смерть…