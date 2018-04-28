В Баку задержали орудовавшую в метро карманницу

2018-04-28 13:00 | www.oxu.az | 7

Жительница Баку А.Гурбанова 27 апреля обратилась в отделение полиции Бакинского метрополитена с заявлением о том, что на станции «Кероглу» из ее сумки украли кошелек со 111 манатами, студенческим билетом и другими документами.

Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» задержана подозреваемая в совершении преступления жительница столицы Вусала Зейналзаде.

Выяснилось, что днем ранее на станции метро «Нариман Нариманов» В.Зейналзаде украла у жительницы столицы В.Эльдаровой кошелек, в котором находились 100 манатов, 2 карты памяти и документы.

Выясняется причастность задержанной к другим преступлениям.