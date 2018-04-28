Азербайджанские гимнастки остались довольны первым выступлением на Кубке мира

2018-04-28 12:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике остались предельно довольны своим выступлением в квалификационных упражнениях с пятью обручами, сказала Trend в субботу гимнастка Алия Пашаева.

"Выступлением предельно довольны. Были, конечно, некоторые помарки, но мы выступили как одна команда, боролись до конца. Однако, мы способны на большее и еще это покажем. Настрой хороший, позитивный. Тренер осталась довольна, несмотря на помарки, и сказала столь же собранно выступать и дальше", - сказала Пашаева.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.