В первые минуты основного соревнования Формулы 2 произошла авария (ФОТО)

2018-04-28 12:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Через несколько минут после старта первого основного соревнования Формулы 2 произошла авария.

Болид итальянского пилота от команды "Campos Vexatec Racing" Луки Джиотто, в результате потери управления, столкнулся с ограждением безопасности, а затем со стеной перед отелем "Four Seasons".

В результате столкновения некоторые детали болида рассыпались на трассу. Пилот не пострадал, но все равно покинул соревнование.

Вчера в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

В первый день Гран-при также состоялись два свободных заезда в классе Формула 1 и квалификация в классе Формула-2.