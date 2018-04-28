Евросоюз одобрил запрет на пестициды, убивающие пчел

2018-04-28 12:58 | www.trend.az | 5

Одни из наиболее используемых в мире пестицидов будут запрещены к использованию на полях, так как они угрожают здоровью диких и медоносных пчел. Ожидается, что запрет вступит в силу к концу 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Запрет на неоникотиноиды (класс инсектицидов, который наиболее часто используется в сельском хозяйстве) был одобрен странами-членами Евросоюза в пятницу, и отныне они будут разрешены только в закрытых теплицах.

"Комиссия предлагала принять подобные меры еще несколько месяцев назад, по рекомендации управления, - цитирует газета слова Витяниса Андрюкайтиса, еврокомиссара по здравоохранению и продовольственной безопасности, - Этот вопрос имеет первостепенную важность, потому что ситуация угрожает биоразнообразию, производству пищевых продуктов и окружающей среде".

Однако производители пестицидов и некоторые фермерские хозяйства уверены, что подобный запрет может снизить урожайность зерновых культур. "Европейское сельское хозяйство пострадает в результате этого решения, - приводит издание позицию Грэма Тейлора из Европейской ассоциации защиты растений. - Возможно, это случится не сегодня и не завтра, но со временем те, кто принял это решение, увидят, что лишили фермеров жизненно важного инструмента".