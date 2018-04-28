В Баку отличная атмосфера - американская гимнастка

2018-04-28 13:12 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Баку создана отличная атмосфера для гимнастических соревнований, сказала в субботу Trend американская гимнастка Лили Мицуно, участвующая на Кубке мира по художественной гимнастике.

"Я очень довольна своим выступлением. Все прошло очень хорошо, я получила ценный опыт благодаря отличной атмосфере для соревнований в Баку. Начало соревнования прошло очень успешно, - сказала Мицуно.

Гимнастка также поделилась своими впечатлениями о Баку и Национальной арене гимнастики.

«Я в первый раз в Баку, и город мне очень нравится, а арена еще лучше. Здесь отличные ковры, я впервые выступаю на настолько качественно сделанной арене, где все отвечает нуждам гимнастов", - сказала Мицуно.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.