Желаю азербайджанским гимнасткам только победы – зритель

2018-04-28 13:22 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Мне очень интересно наблюдать за соревнованиями по гимнастике, организованными в Баку, сказал Trend в субботу зритель Кубка мира по художественной гимнастике Мирджалал Сейидбейли.

"Если раньше следил за выступлениями гимнастов по телевизору, то теперь, уже третий раз прихожу в Национальную арену гимнастики, чтобы вживую посмотреть соревнования", - сказал зритель.

Как отметил Сейидбейли, Кубок мира по художественной гимнастике прекрасно организован: "Очень хороший уровень организации, учтены все детали, я как зритель очень доволен".

Сейидбейли также отметил, что болеет за спортсменок команды Азербайджана, и желает нашим гимнасткам только победы.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.