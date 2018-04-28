Китай назвал доклад США по интеллектуальной собственности необъективным

2018-04-28 13:23 | www.trend.az | 8

Доклад США о ситуации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности лишен справедливости и объективности, Китай выступает против такой односторонней и беспочвенной критики, говорится в опубликованном в субботу заявлении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

Офис Торгового представителя США в пятницу опубликовал ежегодный доклад о странах, которые занимаются хищением интеллектуальной собственности, включив в приоритетный список Алжир, Аргентину, Канаду, Чили, Колумбию, Китай, Индию, Индонезию, Кувейт, Россию, Украину и Венесуэлу.

"Мы отметили опубликованный доклад США о защите прав интеллектуальной собственности. Вашингтон долгое время в одностороннем порядке критикует и осуждает ситуацию с соблюдением прав интеллектуальной собственности в других странах, эти упреки лишены объективности и справедливости, они вызвали повсеместный протест соответствующих государств", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в докладе США "проигнорировали объективные факты и включили Китай в список приоритетных стран, за которыми "нужен особый надзор". "Мы выступаем против этого и настаиваем, чтобы американская сторона серьезно отнеслась к выполнению двусторонних обязательств, с уважением учитывала факты, объективно, беспристрастно и добросовестно оценивала результаты и усилия правительства Китая и других государств в сфере прав интеллектуальной собственности", — отметило министерство.