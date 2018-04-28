Кямаледдин Гейдаров прибыл на место пожара - ОБНОВЛЕНО-2 - ФОТОСЕССИЯ

2018-04-28 13:44 | www.apa.az | 8
На место пожара прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.
Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, масштабы пожара расширились.
В настоящее время принимаются необходимые меры для тушения пожара.
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12:57
На место пожара замминистра чрезвычайных ситуаций Азербайджана генерал-майор Этибар Мирзоев.
Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, в настоящее время принимаются необходимые меры для тушения пожара.
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12:48
На территории, где произошел пожар, перекрытии дороги.
Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, для соблюдения мер безопасности перекрыты основная и вспомогательная дороги от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Юсифа Сафарова.
Пожар наблюдается на 13,14,15,16,17,18,19 и 20 этажах здания.
В настоящее время тушение пожара продолжается.
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12:31
В одном из многоэтажных зданий Баку начался пожар.
Как сообщает АПА, наблюдаемое из последнего этажа задымление образовалось в результате возгорания.
На место происшествия прибыли 4 пожарных машин Министерства по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время меры по тушению пожара продолжаются.