В Йемене уничтожен один из главарей ИГИЛ

2018-04-28 13:40 | www.oxu.az | 7

Йеменский спецназ в ходе операции в субботу ликвидировал одного из местных главарей террористической группировки ИГИЛ, а также задержал трех боевиков.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в местных силовых структурах.



"Эмир вилайета Аден-Абьян, провозглашенного террористами ИГ*, Салех Насер аль-Бахши был уничтожен утром в субботу в ходе операции сил по борьбе с терроризмом в здании, где он скрывался вместе с другими боевиками группировки… на северо-востоке Адена", — сообщил источник.

По его словам, аль-Бахши отказался сдаться и был убит в перестрелке. Жертвой столкновения стал один военный, еще двое получили ранения.

"Силы по борьбе с терроризмом Адена изъяли огнестрельное оружие, мобильные телефоны и планшетные компьютеры в укрытии террористов, где прошел рейд, а также схватили трех боевиков группировки", — добавил источник.

Террористы ИГ* в последние годы распространили свою активность на Йемен на фоне напряженной ситуации в стране, где с 2014 продолжается гражданский конфликт с участием властей и шиитских повстанцев-хуситов.