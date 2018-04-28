У азербайджанских гимнасток отличные условия для тренировок - белорусская гимнастка

2018-04-28 13:26 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - У азербайджанских гимнасток отличные условия для тренировок, сказала Trend в субботу белорусская гимнастка Анастасия Салос на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

"Я здесь в первый раз, и просто поражена тем, какой тут отличный зал. Азербайджанским гимнасткам повезло, что они тренируются в таком зале. Подобные отличные условия есть далеко не у всех", - сказала Салос.

Гимнастка отметила, что Баку очень красивый город.

"Я не успела, как следует посмотреть город, но мне понравился Баку по тому, что я увидела. Мы вчера вечером гуляли у моря, и город в ночном освещении выглядел восхитительно, повсюду огни, все так красиво мерцает", - сказала гимнастка.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.