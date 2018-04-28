Казахстан приветствует саммит с участием КНДР и Южной Кореи

2018-04-28 13:33 | www.trend.az | 8

Казахстан приветствует состоявшийся в приграничном пункте Пханмунджом саммит между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном и высоко оценивает итоги переговоров, направленные на возобновление межкорейского диалога и укрепление глобальной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Казахстана.

"Казахстан поддерживает процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров и убежден, что политико-дипломатическое решение является единственным верным средством рассмотрения сложных международных вопросов", — отмечается в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства республики.

В нем подчеркивается, что Казахстан, как страна, имеющая опыт ядерного разоружения, также приветствует "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова" и полностью поддерживает договоренность двух стран по достижению безъядерного статуса полуострова.

МИД Казахстана отмечает, что активный диалог между двумя Кореями с начала этого года уже привел к ощутимым результатам, таким как межкорейский саммит и отказ Пхеньяна от ядерных испытаний и запусков ракет.