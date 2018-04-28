Завтра в Баку будет сильный ветер

2018-04-28 13:50 | www.oxu.az | 8

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами ожидаются дожди, подует северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14°, днем 16-19° тепла, в Баку ночью 11-13°, днем 17-19° тепла.



Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.



В районах Азербайджана ожидаются гром, проливные дожди, град. Утром будет туман, подует порывистый северо-западный ветер.



Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 17-22°, в горах ночью 2-7°, днем 8-12° тепла.