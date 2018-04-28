В Таджикистане разработали специальные сим-карты для туристов

2018-04-28 13:44 | www.trend.az | 8

В Таджикистане разработали специальные сим-карты для иностранных туристов. В них уже есть пакет с минутами, мегабайтами и смс, а также информация о достопримечательностях, передаёт таджикское ИА «Азия-Плюс».

По инициативе Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана в сотрудничестве со Службой связи Таджикистана совместно с мобильной компанией «Tcell» и под патронажем президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали разработаны специальные сим-карты, которые предназначены для иностранных туристов.

«Сим-карта имеет бесплатный пакет, который состоит из 50 минут, 100 Мб Интернета и 150 смс и при подключении турист автоматически получает доступ к ним», - сообщили в Комитете.

«При подключении пользователь получает сообщение на трёх языках-таджикском, русском и английском - в котором есть информация о гостиницах, туристических местах, лечебных и оздоровительных комплексах, ресторанах, службах такси и других достопримечательностях Таджикистана», - сообщил источник.

По данным источника, туристы, обладающие данной сим-картой во многих местах, включая аэропорты, гостиницы, рестораны и кафе, могут пользоваться бесплатным Wi-Fi.