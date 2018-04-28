Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-4 - ФОТОСЕССИЯ

2018-04-28 14:06 | www.apa.az | 7

Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, устанавливаются причины пожара.

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14:00

Пожар в многоэтажном здании в Баку локализован.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, пожар охватил фасад здания. Огонь не проник во внутрь здания.

В настоящее время принимаются необходимые меры для полного тушения пожара.

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13:44

На место пожара прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.



Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, масштабы пожара расширились.



В настоящее время принимаются необходимые меры для тушения пожара.





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12:57



На место пожара замминистра чрезвычайных ситуаций Азербайджана генерал-майор Этибар Мирзоев.



Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, в настоящее время принимаются необходимые меры для тушения пожара.

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12:48

На территории, где произошел пожар, перекрытии дороги.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, для соблюдения мер безопасности перекрыты основная и вспомогательная дороги от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Юсифа Сафарова.

Пожар наблюдается на 13,14,15,16,17,18,19 и 20 этажах здания.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

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12:31

В одном из многоэтажных зданий Баку начался пожар.

Как сообщает АПА, наблюдаемое из последнего этажа задымление образовалось в результате возгорания.

На место происшествия прибыли 4 пожарных машин Министерства по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время меры по тушению пожара продолжаются.