Безос увеличил за день состояние на $9 миллиардов

2018-04-28 14:05 | www.oxu.az | 7

Состояние самого богатого человека планеты по версии журнала Forbes Джеффа Безоса выросло за пятницу на 9 миллиардов долларов или 7% после публикации квартальной отчетности онлайн-ритейлера Amazon, главой которого он является.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости».

По итогам торгов пятницы акции Amazon подорожали на 3,6% до 1572,6 доллара за акцию. Состояние Безоса достигло после этого 130,2 миллиарда долларов. Миллиардеру принадлежит 16% акций компании Amazon, основателем которой он является, и примерно 95% его состояния зависит от стоимости акций интернет-гиганта.

При этом в ходе торгов пятницы состояние Безоса достигало 132 миллиардов долларов, что немного ниже рекордно высокой отметки показателя в 132,1 миллиарда долларов 12 марта 2018 года.

В конце марта состояние богатейшего человека планеты снижалось на фоне падения стоимости акций Amazon после сообщений в СМИ о намерениях президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима в отношении компании. Однако уже в апреле ситуация стала налаживаться.

Стоимость ценных бумаг Amazon резко выросла после того, как компания сообщила, что чистая прибыль по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в 2,25 раза в годовом выражении и достигла 1,629 миллиарда долларов.