В Москве состоялась встреча глав МИД России и Турции

2018-04-28 14:11 | www.apa.az | 7

В Москве состоялась встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мовлута Чавушоглу.

Как сообщает местный корреспондент АПА, на встрече глава МИД России отметил интенсивный политический диалог между странами.

С.Лавров подчеркнул, что такая динамика взаимодействия между Россией и Турцией показывает, какое большое значение президенты двух стран придают развитию российско-турецкого сотрудничества.

С.Лавров сказал, что на сегодняшней встрече с иранским коллегой будет обсужден комплекс вопросов, в том числе пути разрешения сирийского кризиса.

В ходе встречи М.Чавушоглу заявил, что атмосфера доверия между Турцией и Россией позволяет решать региональные проблемы: «Частые встречи лидеров двух стран, контакты министров позволяют реализовывать поистине исторические проекты. Активно развиваются наши экономические отношения и туристическая отрасль. Атмосфера доверия между странами позволяет решать региональные проблемы. Благодаря встречам глав МИД в Астанинском формате мы серьёзно продвинулись по вопросу сирийского урегулирования. Сегодняшняя наша встреча позволит определить наши дальнейшие шаги в этом вопросе».