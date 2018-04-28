Пожар в высотном здании в Баку потушен – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2018-04-28 14:15 | www.oxu.az | 7
Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен.
Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент Oxu.Az, устанавливаются причины пожара.
13:08
В Баку произошел пожар в здании, раньше называвшемся «Trump Tower».
Как передает Oxu.Az, на место происшествия прибыли пожарные бригады.
В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.
12:43
В здании «Trump Tower» начался пожар.
Как передает Oxu.Az, пожар вспыхнул на верхних этажах здания.
На данный момент пожарные еще не прибыли.