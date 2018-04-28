Пожар в высотном здании в Баку потушен – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2018-04-28 14:15 | www.oxu.az | 7

Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент Oxu.Az, устанавливаются причины пожара.

13:08

В Баку произошел пожар в здании, раньше называвшемся «Trump Tower».

Как передает Oxu.Az, на место происшествия прибыли пожарные бригады.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.

12:43

В здании «Trump Tower» начался пожар.

Как передает Oxu.Az, пожар вспыхнул на верхних этажах здания.

На данный момент пожарные еще не прибыли.

Фото и видео: Абиддин Гашимов, Рена Гусейнова

