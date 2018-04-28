Азербайджан ознакомился с китайским вооружением и военной техникой (ФОТО)

2018-04-28 13:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Китай министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в субботу посетил компанию “CETC International”, которая производит высокотехнологичную продукцию в сфере оборонной промышленности, говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

В ходе встречи с руководством предприятия были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества.

Затем министр обороны осмотрел производимые компанией боевые средства военного назначения.

Было сообщено, что компания славится производством электронных компонентов и электронного оборудования. Компания “CETC International”, которая осуществляет деятельность в более 100 странах мира, отличается высоким уровнем производства различного вида готовой продукции.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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