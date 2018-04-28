Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке

2018-04-28 14:01 | www.trend.az | 6

Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, передает РИА Новости.

"С учетом тех мер, которые хотят предпринимать, и с учетом неблагоприятных прогнозов поведения некоторых членов СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), конечно же, наш диалог (с РФ) по этому вопросу будет очень полезным и это сотрудничество вместе с Россией будем продолжать в дальнейшем", — сказал Зариф.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.