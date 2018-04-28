Между Ираном и ЕАЭС будет подписан договор о сотрудничестве

2018-04-28 14:45 | www.apa.az | 7

Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подпишут договор о сотрудничестве в ближайшие недели.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф на сегодняшней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы очень рады, что в течение нескольких будущих недель договоренности о сотрудничестве между Ираном и ЕАЭС получат официальный характер, подпишем соответствующий документ. Это гласит о том, что мы будем сотрудничать напрямую с Россией, а также с нашими партнерами в Евразии», — сказала глава иранского МИД.