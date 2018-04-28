Испанская гимнастка: Для спортсменов настоящая честь - выступать в Азербайджане

2018-04-28 14:19 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Для спортсменов настоящая честь - выступать на гимнастических турнирах в Азербайджане, сказала Trend в субботу испанская гимнастка Сара Льяна на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

По словам Льяны, в Баку построена просто невероятная арена.

"Потрясающий зал, волонтеры хорошо работают, и сам турнир отлично организован Федерацией гимнастики Азербайджана. Участвовать в соревнованиях в таких условиях – это честь для спортсменов", - сказала Льяна.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.