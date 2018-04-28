Экс президент Турции Абдуллах Гюль не станет участвовать в президентских выборах в Турции

2018-04-28 14:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Экс президент Турции Абдуллах Гюль не станет выдвигать своей кандидатуры на президентских выборах в Турции. Об этом заявил сам Гюль, сообщают в субботу турецкие СМИ.

«Я всегда говорил, что после ухода с поста президента Турции, уйду и из большой политики», - сказал Гюль.

Отметим, что ранее некоторые СМИ сообщили, что оппозиция Турции выдвинет кандидатуру экс президента Абдуллаха Гюля на пост президента страны.

Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, примут участие 11 политических партий.