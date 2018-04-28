Израиль заявил о сотрудничестве Ирана и КНДР по баллистической программе

2018-04-28 15:00 | www.oxu.az | 8

Израильская сторона обладает достаточным количеством данных сотрудничества властей КНДР и Ирана по баллистической программе, сообщил министр разведки Израиля Исраэль Кац.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Газета.ру».

«Да, я думаю, что ведется сотрудничество, и оно касается разработки баллистических ракет. И у нас есть доказательства. У нас есть много доказательств», — сказал Кац.

Он также отметил, что принятая по итогам саммита лидеров КНДР и Республики Корея совместная декларация о намерениях позволит президенту США Дональду Трампу добиться пересмотра ядерного соглашения с Ираном.

«Сейчас у него будет больше возможностей против Ирана, и, может быть, он сможет убедить Европейский Союз не быть слабым звеном в коалиции», — заявил Кац.

Он также выразил уверенность в том, что отказ КНДР от ядерной программы окажет благотворное влияние на Ближневосточный регион.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Израиля пригрозил Ирану ударом в случае агрессии.