В Москве состоялась встреча глав МИД России и Ирана

2018-04-28 15:10 | www.apa.az | 8

В Москве состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Мухаммада Джавада Зарифа.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на сегодняшнем заседании С.Лавров сказал, что у него была возможность рассмотреть выполнение договоренностей, достигнутых президентами России и Ирана: «Наши лидеры регулярно проводят встречи как в России, так и в Иране. Отношения между двумя странами развиваются во всех сферах. Мы ценим наше сотрудничество в области двустороннего сотрудничества на региональном уровне, в том числе в Каспийском регионе, и наше сотрудничество в Астанинском формате по вопросу урегулирования сирийского конфликта. На сегодняшней встрече мы также обсудим ситуацию, возникшую вокруг ядерной программы Ирана».

В своем выступлении глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф сказал, что двусторонние отношения между Ираном и Россией развиваются динамично. По его словам, сотрудничество между двумя странами способствует решению региональных проблем: «Наше совместное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом добилось больших успехов. Поражение ИГ стало возможным благодаря нашему сотрудничеству. Наше сотрудничество с Россией и Турцией в формате Астаны по урегулированию сирийского конфликта также приносит свои плоды. Мы очень рады, что Россия поддерживает Иран на международной арене. Наше сотрудничество в рамках международных организаций будет продолжаться. Что касается сотрудничества в регионе Каспийского моря, мы с Россией прилагаем усилия для мирного проживания наших соседей. Поэтому сотрудничество в Каспийском регионе очень важно для нас ».

Отметим, сегодня в Москве состоится трехсторонняя встреча в формате министров иностранных дел России и Турции и Ирана по урегулированию сирийского конфликта.