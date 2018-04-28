Лукашенко на фоне протестов в Армении поручил «ужесточить дисциплину»

2018-04-28 15:11 | www.oxu.az | 8

Белоруссия может стать цветущим краем, но для этого необходимо поддерживать исполнительскую дисциплину и «не ныть».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с промышленниками в Гомельской области.

Александр Лукашенко потребовал от белорусов повысить трудовую дисциплину, чтобы не допустить ситуацию, подобную сложившимся в Армении и на Украине. Особое внимание президент страны поручил обратить на «грамотный подбор кадров».



Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Не будет дисциплины, будете искать „объективные“ причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут».



Лукашенко призвал своих граждан «держать голову на плечах», чтобы не потерять то, что имеет страна.

Напомним, что в Армении уже две недели не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. На фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, был назначен другой премьер из правящей партии. Митингующие обещали снова вывести на улицы тысячи людей, чтобы добиться избрания главой правительства «кандидата от народа».