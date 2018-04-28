Нурсултан Назарбаев о доступной ипотеке

2018-04-28 15:10 | www.trend.az | 7

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении реализации инициативы «7-20-25», передает МИА «Казинформ».

«Первая инициатива открывает новые возможности приобретения жилья тем, у кого его нет, решает проблему доступности. Мы все хорошо знаем значимость жилья для населения, поэтому я и поставил эту инициативу на первое место. Особо важно, что возможность ипотеки по новым условиям получит каждый работающий казахстанец», - сказал президент Казахстана на сессии АНК.

По его словам, сильной нагрузки для среднестатистического бюджета от ипотеки благодаря этой инициативе не будет.